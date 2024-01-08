На Харківщині «швидка» з пацієнткою застрягла на слизькій дорозі
Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
7 січня у селищі Шарівка через ожеледицю на дорогах автомобіль «швидкої» не зміг самостійно рушити з місця.
У цей час медики шпиталізували хвору до лікарні, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Витягти автомобіль «швидкої» допомогли рятувальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: застряла, медики, Пациент, скорая, спасатели, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 січня у селищі Шарівка через ожеледицю на дорогах автомобіль «швидкої» не зміг самостійно рушити з місця.".