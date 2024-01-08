На Харківщині «швидка» з пацієнткою застрягла на слизькій дорозі

7 січня у селищі Шарівка через ожеледицю на дорогах автомобіль «швидкої» не зміг самостійно рушити з місця.

У цей час медики шпиталізували хвору до лікарні, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Витягти автомобіль «швидкої» допомогли рятувальники.