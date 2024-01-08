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На Харківщині «швидка» з пацієнткою застрягла на слизькій дорозі

Суспільство 11:13   08.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині «швидка» з пацієнткою застрягла на слизькій дорозі Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

7 січня у селищі Шарівка через ожеледицю на дорогах автомобіль «швидкої» не зміг самостійно рушити з місця.

У цей час медики шпиталізували хвору до лікарні, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Витягти автомобіль «швидкої» допомогли рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «На Харківщині «швидка» з пацієнткою застрягла на слизькій дорозі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 січня у селищі Шарівка через ожеледицю на дорогах автомобіль «швидкої» не зміг самостійно рушити з місця.".