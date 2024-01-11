Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харьков
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

«Слабая партия мне не нужна» — Безуглая заявила, что выходит из «Слуги народа»

Политика 09:00   11.01.2024
Оксана Горун
«Слабая партия мне не нужна» — Безуглая заявила, что выходит из «Слуги народа» Фото: facebook Марьяны Безуглой

Скандальная нардеп Марьяна Безуглая, ради сохранения должности которой в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки спикер Руслан Стефанчук вчера закрыл сессию Верховной Рады, похоже, не оценила широкий жест руководства.

«Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину», — пафосно заявила Безуглая на своей странице в facebook.

Нардеп сообщила, что уже написала заявление о выходе из фракции и партии «Слуга Народа». А также — что ей не нужна квота партии в виде должности заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. При этом утверждает, что поддерживает Президента Владимира Зеленского, и жалуется, что от нее «требуют молчать».

Читайте также: Безуглая работает на врага и срывает мобилизацию – харьковский волонтер Доник

Ранее нардеп неоднократно пыталась подорвать авторитет Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвиняя его в том, что он «не предоставил план на 2024 год», а также призывая Главкома уйти с должности.

Читайте также: Безуглая против Залужного: Машовец — о том, она «офонарела» или некомпетентна

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
12.01.2024, 23:01
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
12.01.2024, 22:51
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
12.01.2024, 20:15
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
12.01.2024, 10:07
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
12.01.2024, 22:32
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
11.01.2024, 20:47

Новости по теме:

09:28
Безуглая работает на врага и срывает мобилизацию — харьковский волонтер Доник
11:57
Российская пропаганда завывает от радости — Береза
11:32
Можно было бы списать статью в «The Economist» на ИПСО, но… — Чумак
11:49
Безуглая и Арахамия шпионы. Ждем реакции СБУ — Касьянов
10:56
Безуглая против Залужного: Машовец — о том, она «офонарела» или некомпетентна

Вы читали новость: ««Слабая партия мне не нужна» — Безуглая заявила, что выходит из «Слуги народа»»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 09:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скандальная нардеп Марьяна Безуглая, ради сохранения должности которой в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки спикер Руслан Стефанчук вчера закрыл сессию Верховной Рады, похоже, не оценила широкий жест руководства".