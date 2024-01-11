«Слабая партия мне не нужна» — Безуглая заявила, что выходит из «Слуги народа»
Скандальная нардеп Марьяна Безуглая, ради сохранения должности которой в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки спикер Руслан Стефанчук вчера закрыл сессию Верховной Рады, похоже, не оценила широкий жест руководства.
«Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину», — пафосно заявила Безуглая на своей странице в facebook.
Нардеп сообщила, что уже написала заявление о выходе из фракции и партии «Слуга Народа». А также — что ей не нужна квота партии в виде должности заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. При этом утверждает, что поддерживает Президента Владимира Зеленского, и жалуется, что от нее «требуют молчать».
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Ранее нардеп неоднократно пыталась подорвать авторитет Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвиняя его в том, что он «не предоставил план на 2024 год», а также призывая Главкома уйти с должности.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Безуглая, Верховная Рада, скандал, слуга народа;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скандальная нардеп Марьяна Безуглая, ради сохранения должности которой в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки спикер Руслан Стефанчук вчера закрыл сессию Верховной Рады, похоже, не оценила широкий жест руководства".