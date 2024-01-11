Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харків
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Слабка партія мені не потрібна – Безугла заявила, що виходить зі Слуги народу

Політика 09:00   11.01.2024
Оксана Горун
Слабка партія мені не потрібна – Безугла заявила, що виходить зі Слуги народу

Скандальна нардепка Мар’яна Безугла, заради збереження посади якої в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки спікер Руслан Стефанчук учора закрив сесію Верховної Ради, схоже, не оцінила широкий жест керівництва.

“Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину”, – пафосно заявила Безугла на своїй сторінці у фейсбуці.

Нардепка повідомила, що вже написала заяву про вихід із фракції та партії “Слуга Народу”. А також – що їй не потрібна квота партії у вигляді посади заступника голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. При цьому стверджує, що підтримує Президента Володимира Зеленського і скаржиться, що від неї “вимагають мовчати”.

Читайте також:  Безугла працює на ворога та зриває мобілізацію – харківський волонтер Донік

Раніше нардепка неодноразово намагалася підірвати авторитет Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, звинувачуючи його в тому, що він “не надав плану на 2024 рік”, а також закликаючи Головкома піти з посади.

Читайте також:  Безугла проти Залужного: Машовець — про те, вона “офонаріла” чи некомпетентна

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
12.01.2024, 23:01
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
11.01.2024, 20:47
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
12.01.2024, 22:51
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
12.01.2024, 15:58
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
12.01.2024, 22:32
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
12.01.2024, 09:07

Новини за темою:

09:28
Безугла працює на ворога та зриває мобілізацію – харківський волонтер Донік
11:57
Російська пропаганда волає від радощів – Береза
11:32
Можна було б списати статтю в The Economist на ІПСО, але… – Чумак
11:49
Безугла та Арахімія шпигуни. Чекаємо на реакцію СБУ – Касьянов
10:56
Безугла проти Залужного: Машовець – про те, вона “офонаріла” чи некомпетентна

Ви читали новину: «Слабка партія мені не потрібна – Безугла заявила, що виходить зі Слуги народу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 09:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скандальна нардепка Мар’яна Безугла, заради збереження посади якої в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки спікер Руслан Стефанчук учора закрив сесію Верховної Ради, схоже, не оцінила широкий жест керівництва".