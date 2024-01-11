Слабка партія мені не потрібна – Безугла заявила, що виходить зі Слуги народу
Скандальна нардепка Мар’яна Безугла, заради збереження посади якої в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки спікер Руслан Стефанчук учора закрив сесію Верховної Ради, схоже, не оцінила широкий жест керівництва.
“Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину”, – пафосно заявила Безугла на своїй сторінці у фейсбуці.
Нардепка повідомила, що вже написала заяву про вихід із фракції та партії “Слуга Народу”. А також – що їй не потрібна квота партії у вигляді посади заступника голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. При цьому стверджує, що підтримує Президента Володимира Зеленського і скаржиться, що від неї “вимагають мовчати”.
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Раніше нардепка неодноразово намагалася підірвати авторитет Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, звинувачуючи його в тому, що він “не надав плану на 2024 рік”, а також закликаючи Головкома піти з посади.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: Безуглая, Верховная Рада, скандал, слуга народа;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 09:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скандальна нардепка Мар’яна Безугла, заради збереження посади якої в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки спікер Руслан Стефанчук учора закрив сесію Верховної Ради, схоже, не оцінила широкий жест керівництва".