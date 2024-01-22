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Генштаб сообщил о массированных авиаударах по Харьковщине

Происшествия 07:20   22.01.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил о массированных авиаударах по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

За сутки армия РФ нанесла авиаудары по восьми населенным пунктам, информирует в утренней сводке 22 января Генштаб ВСУ. Также россияне вновь атаковали в районе Синьковки.

Авиационные удары армии РФ пришлись по Графскому, Волчанску, Николаевке, Ольховатке, Ивановке, Кисловке, Табаевке и Песчаному. В целом по территории Украины за сутки россияне нанесли четыре ракетных и 102 авиационных удара, совершили 80 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было более 100 населенных пунктов.

На фронте за сутки зафиксировали 68 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены семь атак врага возле Синьковки Харьковской области», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по одному району сосредоточения, одному пункту управления, трем средствам вражеской артиллерии и одному средству ПВО.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 07:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки армия РФ нанесла авиаудары по восьми населенным пунктам, информирует в утренней сводке 22 января Генштаб ВСУ. Также россияне вновь атаковали в районе Синьковки".