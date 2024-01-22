Генштаб сообщил о массированных авиаударах по Харьковщине
За сутки армия РФ нанесла авиаудары по восьми населенным пунктам, информирует в утренней сводке 22 января Генштаб ВСУ. Также россияне вновь атаковали в районе Синьковки.
Авиационные удары армии РФ пришлись по Графскому, Волчанску, Николаевке, Ольховатке, Ивановке, Кисловке, Табаевке и Песчаному. В целом по территории Украины за сутки россияне нанесли четыре ракетных и 102 авиационных удара, совершили 80 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было более 100 населенных пунктов.
На фронте за сутки зафиксировали 68 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены семь атак врага возле Синьковки Харьковской области», — отметили в ГШ.
Авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по одному району сосредоточения, одному пункту управления, трем средствам вражеской артиллерии и одному средству ПВО.
Читайте также: Захват россиянами села Крахмальное на Харьковщине прокомментировали в ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб сообщил о массированных авиаударах по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 07:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки армия РФ нанесла авиаудары по восьми населенным пунктам, информирует в утренней сводке 22 января Генштаб ВСУ. Также россияне вновь атаковали в районе Синьковки".