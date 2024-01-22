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Генштаб повідомив про масовані авіаудари по Харківщині

Події 07:20   22.01.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про масовані авіаудари по Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

За добу армія РФ завдала авіаударів по вісьмох населених пунктах, інформує в ранковому зведенні 22 січня Генштаб ЗСУ. Також росіяни знову атакували у районі Синьківки.

Авіаційні удари армії РФ припали по Графському, Вовчанську, Миколаївці, Вільхуватці, Іванівці, Кислівці, Табаївці та Піщаному. Загалом по території України за добу росіяни завдали чотирьох ракетних та 102 авіаційних ударів, здійснили 80 обстрілів з РСЗВ. Під ударами артилерії було понад 100 населених пунктів.

На фронті за добу зафіксували 68 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито сім атак ворога біля Синьківки Харківської області”, – зазначили в ГШ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по дев’яти районах зосередження окупантів. Ракетники – по одному району зосередження, одному пункту управління, трьом засобам ворожої артилерії та одному засобу ППО.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 07:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу армія РФ завдала авіаударів по вісьмох населених пунктах, інформує в ранковому зведенні 22 січня Генштаб ЗСУ. Також росіяни знову атакували у районі Синьківки".