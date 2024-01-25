Live
  • Чт 25.01.2024
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.88

Шесть атак и пять авиаударов — сутки на Харьковщине в сводке Генштаба ВСУ

Происшествия 07:16   25.01.2024
Оксана Горун
Шесть атак и пять авиаударов — сутки на Харьковщине в сводке Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, армия РФ продолжает штурмовать на Купянском направлении.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщили в сводке Генштаба.

В то же время в целом на фронте в Украине зафиксировали 58 боевых столкновений. Армия РФ нанесла шесть ракетных и 97 авиационных ударов. В том числе — ракетами били по Рогани в Харьковском районе области. Авиаудары пришлись по населенным пунктам: Земляной Яр, Зыбино, Красное Первое, Табаевка, Песчаное. Из артиллерии за сутки россияне терроризировали более ста населенных пунктов Украины. 121 раз били из РСЗО.

Читайте также: Защитить Харьков: ВСУ необходимо разрешение применить «HIMARS» по РФ — Свитан

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава противника», — перечислили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 25 января: как прошла ночь, день траура, Генштаб
Главные новости Харькова 25 января: как прошла ночь, день траура, Генштаб
25.01.2024, 07:33
Враг ударил по Рогани под Харьковом: четверо ранены, горят дома — Синегубов
Враг ударил по Рогани под Харьковом: четверо ранены, горят дома — Синегубов
24.01.2024, 23:17
Шесть атак и пять авиаударов — сутки на Харьковщине в сводке Генштаба ВСУ
Шесть атак и пять авиаударов — сутки на Харьковщине в сводке Генштаба ВСУ
25.01.2024, 07:16
Главные новости Харькова 24.01: переименование Пушкинской, новый ракетный удар
Главные новости Харькова 24.01: переименование Пушкинской, новый ракетный удар
24.01.2024, 23:26
С ночи будет идти снег: прогноз погоды в Харькове и области на 25 января
С ночи будет идти снег: прогноз погоды в Харькове и области на 25 января
24.01.2024, 20:46
Ракетный удар по Харьковщине: подробности от ГСЧС
Ракетный удар по Харьковщине: подробности от ГСЧС
25.01.2024, 08:04

Новости по теме:

12:34
Защитить Харьков: ВСУ необходимо разрешение применить «HIMARS» по РФ — Свитан
12:06
Падение Ил-76 в РФ: были ли в самолете военнопленные — мнение эксперта
11:24
Военный самолет РФ Ил-76 упал в Белгородской области
09:13
Россияне продолжат терроризировать Харьков, необходима ПВО — военный аналитик
07:24
Генштаб сообщил про авиаудар по Липцам и атаку РФ на Харьковщине

Вы читали новость: «Шесть атак и пять авиаударов — сутки на Харьковщине в сводке Генштаба ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба, армия РФ продолжает штурмовать на Купянском направлении".