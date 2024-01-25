Шесть атак и пять авиаударов — сутки на Харьковщине в сводке Генштаба ВСУ
По данным Генштаба, армия РФ продолжает штурмовать на Купянском направлении.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщили в сводке Генштаба.
В то же время в целом на фронте в Украине зафиксировали 58 боевых столкновений. Армия РФ нанесла шесть ракетных и 97 авиационных ударов. В том числе — ракетами били по Рогани в Харьковском районе области. Авиаудары пришлись по населенным пунктам: Земляной Яр, Зыбино, Красное Первое, Табаевка, Песчаное. Из артиллерии за сутки россияне терроризировали более ста населенных пунктов Украины. 121 раз били из РСЗО.
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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава противника», — перечислили в Генштабе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба, армия РФ продолжает штурмовать на Купянском направлении".