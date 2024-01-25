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Шість атак та п’ять авіаударів – доба на Харківщині у зведенні Генштабу ЗСУ

Події 07:16   25.01.2024
Оксана Горун
Шість атак та п’ять авіаударів – доба на Харківщині у зведенні Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу, армія РФ продовжує штурмувати на Куп’янському напрямку.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки Харківської області”, – повідомили у зведенні Генштабу.

Водночас загалом на фронті в Україні зафіксували 58 бойових зіткнень. Армія РФ завдала шість ракетних та 97 авіаційних ударів. У тому числі ракетами били по Рогані в Харківському районі області. Авіаудари припали по населених пунктах: Земляний Яр, Зибине, Червоне Перше, Табаївка, Піщане. З артилерії за добу росіяни тероризували понад сто населених пунктів України. 121 раз били із РСЗВ.

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“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу противника”, – перерахували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 07:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу, армія РФ продовжує штурмувати на Куп’янському напрямку".