Главные новости Харькова 4.02: 26-летний мужчина ранен после ударов КАБами
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»
9:07
26-летний мужчина ранен из-за ударов КАБ по селу на Харьковщине – Синегубов
Около 14:00 россияне ударили двумя КАБами по селу Григоровка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Повреждены окна, крыша, кровля двух частных домовладений. Получил ранение 26-летний гражданский мужчина, доставленный в больницу.
В общей сложности артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Огурцово, Малая Волчья, Песчаное, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка,
Около 14:00 враг КАБами снова ударил по селу Григоровка Купянского района. В результате которого были повреждены 2 частных домовладения.
Около 13:00 во время вражеских обстрелов села Охримовка Чугуевского района повреждено имущество агропредприятия: ангары, сельхозтехника, складские помещения. Пострадавших нет.
Около 15:00 оккупанты нанесли минометные удары по селу Котляровка Купянского района. Без пострадавших.
Россияне нанесли авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины – Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Бударки, Колодязное, Григоровка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении наши силы отразили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ЗСУ, главные новости, новости Харькова, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 09:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".