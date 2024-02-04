Главные новости Харькова 4.02: 26-летний мужчина ранен после ударов КАБами

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9:07

26-летний мужчина ранен из-за ударов КАБ по селу на Харьковщине – Синегубов

Около 14:00 россияне ударили двумя КАБами по селу Григоровка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Повреждены окна, крыша, кровля двух частных домовладений. Получил ранение 26-летний гражданский мужчина, доставленный в больницу.

В общей сложности артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Огурцово, Малая Волчья, Песчаное, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка,

Около 14:00 враг КАБами снова ударил по селу Григоровка Купянского района. В результате которого были повреждены 2 частных домовладения.

Около 13:00 во время вражеских обстрелов села Охримовка Чугуевского района повреждено имущество агропредприятия: ангары, сельхозтехника, складские помещения. Пострадавших нет.

Около 15:00 оккупанты нанесли минометные удары по селу Котляровка Купянского района. Без пострадавших.

Россияне нанесли авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Бударки, Колодязное, Григоровка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении наши силы отразили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.