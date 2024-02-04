Головні новини Харкова 4.02: 26-річний чоловік поранений через удари КАБ

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9:07

26-річний чоловік поранений через удари КАБ по селу на Харківщині – Синєгубов

Близько 14:00 росіяни вдарили двома КАБами по селу Григорівка Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.

Загалом артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка,

Близько 14:00 год ворог КАБами вдарив по селу Григорівка Куп’янського району. Унаслідок якого було пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

Близько 13:00 під час ворожого обстрілу села Охримівка Чугуївського району пошкоджено майно агропідприємства: ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Постраждалих немає.

Близько 15:00 окупанти завдали мінометних ударів по селу Котлярівка Куп’янського району. Без постраждалих.

Росіяни завдали авіаударів по 8 населених пунктах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Авіаційних ударів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку наші сили відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.