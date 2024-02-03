Головні новини Харкова 3.02: удар по Куп’янську, Синєгубов про обстріли, фронт

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:27

Вранці росіяни скинули ФАБи на Куп’янськ, пошкоджено ЛЕП – Тимошко

“Сьогодні вранці рашисти ФАБами обстріляли Куп’янськ. На місці влучання утворилася величезна вирва. Пошкоджені лінія електропередач, дев’ятиповерхівка, щонайменше 10 будинків”, – написав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко у фейсбуці вранці 3 лютого.

Також, за його даними, протягом доби по Куп’янську били з РСЗВ “Ураган”, під сильними обстрілами були Вовчанськ і Вільхуватка.

07:58

Росіяни обстріляли з артилерії близько 15 населених пунктів Харківщини – Синєгубов

Начальник ХОВА повідомив: під ударами ворога були, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Авіаудари ворога припали по Охрімівці, Бударках, Чорному, Вільхуватці, Іванівці, Кислівці та Табаївці.

“О 15:35 окупанти завдали ударів КАБами по с. Вільхуватка Куп’янського району. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства, пошкоджено складську будівлю та паркан, інші влучання – на відкритих територіях. Без постраждалих”, – додав Синєгубов.

07:25

Росіяни завдали авіаударів по семи селах на Харківщині — Генштаб

“Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Бударки, Чорне, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області”, – повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 3 лютого.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога в районі Синьківки та Іванівки.

07:03

Тривожна ніч без вибухів у Харкові

Ніч з 2 на 3 лютого на Харківщині пройшла під звуки сирен повітряної тривоги. Її оголошували тричі: з 00:19 до 00:56, з 01:57 до 03:00 та з 05:55 до 06:24. Під час першої з тривог перебувати в укриттях мешканців Харківщини закликав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Він не уточнив причини тривоги, проте моніторингові канали інформували й про пуски балістики, і про удари з РСЗВ по прикордонню.

Тривога близько другої години ночі лунала через активність ворожої тактичної авіації, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З тієї ж причини дали тривогу під ранок. Вибухів у Харкові не було.

Одночасно над територією України протягом ночі йшло полювання на “шахедів”. Вранці ПС ЗСУ поінформували: із 14 безпілотників збили дев’ять.

На Харківщину цього разу вони не залітали.