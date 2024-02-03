Главные новости Харькова 3 февраля: как прошла ночь

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07:03

Тревожная ночь без взрывов в Харькове

Ночь со 2 на 3 февраля в Харьковской области прошла под звуки сирен воздушной тревоги. Ее объявляли трижды: с 00:19 по 00:56, с 01:57 по 03:00 и с 05:55 по 06:24. Во время первой из тревог находиться в укрытиях жителей Харьковщины призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Он не уточнил причин тревоги, однако мониторинговые каналы информировали и о пусках баллистики, и об ударах из РСЗО по приграничью.

Тревога около двух часов ночи звучала из-за активности вражеской тактической авиации, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По той же причине дали тревогу под утро. Взрывов в Харькове не было.

Одновременно над территорией Украины в течение ночи шла охота на «шахедов. Утром ВС ВСУ проинформировали: из 14 беспилотников сбили девять.

В Харьковскую область на сей раз они не залетали.