Главные новости Харькова 3 февраля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:03
Тревожная ночь без взрывов в Харькове
Ночь со 2 на 3 февраля в Харьковской области прошла под звуки сирен воздушной тревоги. Ее объявляли трижды: с 00:19 по 00:56, с 01:57 по 03:00 и с 05:55 по 06:24. Во время первой из тревог находиться в укрытиях жителей Харьковщины призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Он не уточнил причин тревоги, однако мониторинговые каналы информировали и о пусках баллистики, и об ударах из РСЗО по приграничью.
Тревога около двух часов ночи звучала из-за активности вражеской тактической авиации, сообщили Воздушные силы ВСУ.
По той же причине дали тревогу под утро. Взрывов в Харькове не было.
Одновременно над территорией Украины в течение ночи шла охота на «шахедов. Утром ВС ВСУ проинформировали: из 14 беспилотников сбили девять.
В Харьковскую область на сей раз они не залетали.
Читайте также: Главные новости Харькова 2 февраля: сурок Тимка дал прогноз на весну (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 3 февраля: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 07:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".