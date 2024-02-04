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Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области, повредили ЦПАУ

Происшествия 17:15   04.02.2024
Оксана Якушко

Оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Волчанск Чугуевского района, сообщили в ХОВА.

В результате обстрела повреждены остекление и фасад административного здания, крыша, перекрытие, остекление здания ЦПАУ. Также повреждены 4 частных дома.
Пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 17:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Волчанск Чугуевского района, сообщили в ХОВА.".