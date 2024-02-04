Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области, повредили ЦПАУ

Оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Волчанск Чугуевского района, сообщили в ХОВА.

В результате обстрела повреждены остекление и фасад административного здания, крыша, перекрытие, остекление здания ЦПАУ. Также повреждены 4 частных дома.

Пострадавших нет.