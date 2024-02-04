Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области, повредили ЦПАУ
Оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Волчанск Чугуевского района, сообщили в ХОВА.
В результате обстрела повреждены остекление и фасад административного здания, крыша, перекрытие, остекление здания ЦПАУ. Также повреждены 4 частных дома.
Пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, Вовчанск, обстреляли, россияне, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 17:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Волчанск Чугуевского района, сообщили в ХОВА.".