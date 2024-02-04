Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, пошкодили ЦНАП
Окупанти завдали артилерійських ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району, повідомили у ХОВА.
Внаслідок обстрілу пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі, дах, перекриття, скління будівлі ЦНАПу. Також пошкоджено 4 приватні будинки.
Постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артилерія, Вовчанск, обстреляли, росіяни, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 17:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти завдали артилерійських ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району, повідомили у ХОВА.".