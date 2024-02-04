Live
  • Нд 04.02.2024
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 37.6
  • EUR 40.67

Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, пошкодили ЦНАП

Події 17:15   04.02.2024
Оксана Якушко

Окупанти завдали артилерійських ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району, повідомили у ХОВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі, дах, перекриття, скління будівлі ЦНАПу. Також пошкоджено 4 приватні будинки.

Постраждалих немає.

Читайте також: Били з мінометів, зруйнували хати. Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Срібло» на чемпіонаті світу у Катарі вибороли спортсменки з Харкова
«Срібло» на чемпіонаті світу у Катарі вибороли спортсменки з Харкова
04.02.2024, 17:54
Сьогодні 4 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 лютого: яке свято та день в історії
04.02.2024, 06:00
Головні новини Харкова 4.02: З піцерії виставили бійця, але потім вибачилися
Головні новини Харкова 4.02: З піцерії виставили бійця, але потім вибачилися
04.02.2024, 13:48
Росіяни завдали авіаударів по 8 населених пунктах Харківщини – Генштаб ЗСУ
Росіяни завдали авіаударів по 8 населених пунктах Харківщини – Генштаб ЗСУ
04.02.2024, 07:45
Сніг з дощем і переходи через 0: прогноз погоди в Харкові на 4 лютого
Сніг з дощем і переходи через 0: прогноз погоди в Харкові на 4 лютого
03.02.2024, 20:20
Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ біля двох сіл на Харківщині – Генштаб
Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ біля двох сіл на Харківщині – Генштаб
03.02.2024, 18:59

Новини за темою:

08:39
Росіяни обстріляли 17 населених пунктів Харківщини – Синєгубов
19:27
Іванівку на Харківщині атакували росіяни та скинули на село бомби – Генштаб
20:51
П’ять атак росіян на Іванівку відбили захисники на Харківщині – Генштаб ЗСУ
08:33
Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни
17:14
Загиблий і один поранений через обстріл Куп’янська на Харківщині – Синєгубов

Ви читали новину: «Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, пошкодили ЦНАП»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 17:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти завдали артилерійських ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району, повідомили у ХОВА.".