В Харькове на месте пожара нашли 7 тел погибших — они сгорели живьем (видео)

Правоохранители обнаружили в Харькове все семь тел погибших в результате атаки «шахедами» вечером 9 февраля.

«В одном доме находились семья, пять человек, двое молодых родителей и трое их детей. Они все погибли, сгорели заживо. Старшему Леше было семь лет, среднему Михаилу – четыре года, самый маленький – Павел, ему было десять месяцев. Во время тревог родители с детьми прятались в подвале. Но на этот раз во двор ворвалось пламя. Когда семья побежала прятаться, у дома уже горели две машины и топливо. В другом здании находился мужчина, он был ходячий, за ним заботилась его жена. Они также сгорели заживо», – сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что тела погибших очень обгоревшие, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-анализа.

«Мы уже установили сына супругов, которые погибли. А также мы связались с родственниками погибшей семьи», — сказал Болвинов.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев. Ранения получили три человека.