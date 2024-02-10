В Харькове на месте пожара нашли 7 тел погибших — они сгорели живьем (видео)
Правоохранители обнаружили в Харькове все семь тел погибших в результате атаки «шахедами» вечером 9 февраля.
«В одном доме находились семья, пять человек, двое молодых родителей и трое их детей. Они все погибли, сгорели заживо. Старшему Леше было семь лет, среднему Михаилу – четыре года, самый маленький – Павел, ему было десять месяцев. Во время тревог родители с детьми прятались в подвале. Но на этот раз во двор ворвалось пламя. Когда семья побежала прятаться, у дома уже горели две машины и топливо. В другом здании находился мужчина, он был ходячий, за ним заботилась его жена. Они также сгорели заживо», – сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он отметил, что тела погибших очень обгоревшие, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-анализа.
«Мы уже установили сына супругов, которые погибли. А также мы связались с родственниками погибшей семьи», — сказал Болвинов.
Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев. Ранения получили три человека.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Болвинов, діти, дети, погибли, семья, тела, Харьков, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове на месте пожара нашли 7 тел погибших — они сгорели живьем (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители обнаружили в Харькове все семь тел погибших в результате атаки «шахедами» вечером 9 февраля.".