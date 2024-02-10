Live
  • Сб 10.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

В Харькове на месте пожара нашли 7 тел погибших — они сгорели живьем (видео)

Общество 14:18   10.02.2024
Виктория Яковенко
В Харькове на месте пожара нашли 7 тел погибших — они сгорели живьем (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители обнаружили в Харькове все семь тел погибших в результате атаки «шахедами» вечером 9 февраля.

«В одном доме находились семья, пять человек, двое молодых родителей и трое их детей. Они все погибли, сгорели заживо. Старшему Леше было семь лет, среднему Михаилу – четыре года, самый маленький – Павел, ему было десять месяцев. Во время тревог родители с детьми прятались в подвале. Но на этот раз во двор ворвалось пламя. Когда семья побежала прятаться, у дома уже горели две машины и топливо. В другом здании находился мужчина, он был ходячий, за ним заботилась его жена. Они также сгорели заживо», – сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что тела погибших очень обгоревшие, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-анализа.

«Мы уже установили сына супругов, которые погибли. А также мы связались с родственниками погибшей семьи», — сказал Болвинов.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев. Ранения получили три человека.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Что натворили вражеские БпЛА в Немышлянском районе Харькова (видео с дрона)
Что натворили вражеские БпЛА в Немышлянском районе Харькова (видео с дрона)
10.02.2024, 15:02
Главные новости Харькова 10.02: удар БпЛА, погибли дети, взрывы в области
Главные новости Харькова 10.02: удар БпЛА, погибли дети, взрывы в области
10.02.2024, 15:28
В Харькове на месте пожара нашли 7 тел погибших — они сгорели живьем (видео)
В Харькове на месте пожара нашли 7 тел погибших — они сгорели живьем (видео)
10.02.2024, 14:18
Спасательная операция в Харькове: Терехов не исключает, что найдут еще тела
Спасательная операция в Харькове: Терехов не исключает, что найдут еще тела
10.02.2024, 13:53
На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призвал быть в укрытии
На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призвал быть в укрытии
10.02.2024, 12:42
БпЛА в Харькове попали в базу хранения топлива, есть риск утечки – Синегубов
БпЛА в Харькове попали в базу хранения топлива, есть риск утечки – Синегубов
10.02.2024, 11:08

Новости по теме:

12:30
В Харькове не могут установить тело погибшего младенца – Болвинов
09:49
«Шахедами» били по «Шебелинке» на Харьковщине — полиция
07:23
Обломки ракеты Х-22 неожиданно нашли у трассы Киев — Харьков (фото)
13:09
Атака «шахедов»: россияне ударили по нефтебазе в Харькове – Болвинов
12:40
На Харьковщине компания дважды отмывала кухню от крови и продолжала банкет

Вы читали новость: «В Харькове на месте пожара нашли 7 тел погибших — они сгорели живьем (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители обнаружили в Харькове все семь тел погибших в результате атаки «шахедами» вечером 9 февраля.".