У Харкові на місці пожежі знайшли 7 тіл загиблих – вони згоріли заживо (відео)
Правоохоронці знайшли у Харкові всі сім тіл загиблих внаслідок атаки «шахедами» ввечері 9 лютого.
«В одній домівці знаходились сім’я, п’ятеро людей, двоє молодих батьків та троє їхніх дітей. Вони всі загинули, згоріли живцем. Старшому Льоші було сім років, середньому Михайлу – чотири роки, найменший – Павло, йому було десять місяців. Під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі. Але цього разу на подвір’я увірвалося полум’я. Коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіли дві машини та паливо. В іншій будівлі знаходився чоловік, він був ходячий, за ним піклувалася його дружина. Вони також згоріли живцем», – повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Він зазначив, що тіла загиблих дуже обгорілі, їх особи встановлюватимуть за допомогою ДНК-аналізу.
«Ми вже встановили сина подружжя, які загинули. А також ми зв’язалися з родичами сім’ї, яка загинула», – сказав Болвінов.
Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в Немишлянському районі Харкова та селищу Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков: 50 людей було евакуйовано. Відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців. Поранення отримали троє людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці знайшли у Харкові всі сім тіл загиблих внаслідок атаки «шахедами» ввечері 9 лютого.".