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Россияне сбросили бомбы на 6 сел Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:28   15.02.2024
Оксана Якушко
Россияне сбросили бомбы на 6 сел Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары у населенных пунктов Охримовка, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Кудеевка, Красное, Старица, Волчанск, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили атаку у села Ивановка Харьковской области, где противник также нанес авиационный удар.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка, Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 19:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары у населенных пунктов Охримовка, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".