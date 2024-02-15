Россияне сбросили бомбы на 6 сел Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары у населенных пунктов Охримовка, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Кудеевка, Красное, Старица, Волчанск, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили атаку у села Ивановка Харьковской области, где противник также нанес авиационный удар.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка, Берестовое Харьковской области.