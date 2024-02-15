Россияне сбросили бомбы на 6 сел Харьковской области — Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары у населенных пунктов Охримовка, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Кудеевка, Красное, Старица, Волчанск, Охримовка Харьковской области.
На Купянском направлении наши защитники отбили атаку у села Ивановка Харьковской области, где противник также нанес авиационный удар.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, бомба, Генштаб ВСУ, купянское направление, обстрел, россияне;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 19:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары у населенных пунктов Охримовка, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".