Росіяни скидали бомби на 6 сіл Харківської області – Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Охрімівка, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Кудіївка, Красне, Стариця, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку біля села Іванівка Харківської області, де противник також завдав авіаційного удару.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.
Читайте також: На Харківщині відбили атаку армії РФ – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, бомба, Генштаб ЗСУ, купянское направление, обстріл, росіяни;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни скидали бомби на 6 сіл Харківської області – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 19:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Охрімівка, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".