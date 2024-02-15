Росіяни скидали бомби на 6 сіл Харківської області – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Охрімівка, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Кудіївка, Красне, Стариця, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку біля села Іванівка Харківської області, де противник також завдав авіаційного удару.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.