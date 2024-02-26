Российская пропаганда воздержалась от обсуждения годовщины вторжения — ISW

Российские чиновники и государственные «СМИ» (проще говоря — пропаганда) практически проигнорировали вторую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, сообщают аналитики Института изучения войны.

В актуальном обзоре они разобрали, что происходит в инфополе врага, а также заявления, сделанные 24 февраля военным и политическим руководством Украины.

«Российские чиновники и государственные СМИ в основном воздерживались от публичного обсуждения двухлетней годовщины полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля», — констатировали аналитики ISW.

Так, они отметили, что государственные телеканалы РФ «Россия 1», «Первый канал» и купленный «Газпромом» «НТВ» вообще не упомянули о двухлетней годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину в эфире 24 февраля. Вскользь о дате начала двухлетнего «захвата Украины за три дня» упомянул только российский политический обозреватель Леонтьев в эфире программы «Время» на «Первом канале», но он просто констатировал факт, не дав ему никаких оценок.

«ISW наблюдал минимальную дискуссию со стороны российских правительственных чиновников в двухлетнюю годовщину начала полномасштабного вторжения России 24 февраля», — отметили в Институте изучения войны.

Аналитики предположили, что такая «тишина в эфире» — не случайность. А ее причина — в очевидном провале изначальных планов так называемой «СВО».

«Российские официальные лица, а также государственные и аффилированные с государством телеканалы, вероятно, воздержались от комментариев по поводу двухлетней годовщины начала полномасштабного вторжения России, чтобы не привлекать внимания к неспособности России достичь своих заявленных стратегических целей в Украине и ее более неотложных задач — захватить всю Луганскую и Донецкую области, а также к понесенным при этом высоким кадровым потерям», — считают в ISW.

Там напомнили, что недавний опрос общественного мнения в РФ показал, что отношение россиян к войне в основном не меняется и остается апатичным, хотя большинство не поддерживают идею проведения очередной волны мобилизации.

«Президент России Путин и российские правительственные чиновники, вероятно, воздержались от освещения второй годовщины полномасштабного российского вторжения, пытаясь сохранить апатию общества к войне, что, отчасти, позволяет российским чиновникам продолжать войну без значительной общественной реакции. ISW продолжает полагать, что Путин, вероятно, осознает, что вторая волна мобилизации будет широко непопулярна, и обеспокоен тем, что такая мера вызовет широкое недовольство. Однако Путин может перестать беспокоиться об общественных настроениях после своего переизбрания в марте 2024 года и решить, что потребности России в формировании сил перевешивают риски широкого внутреннего недовольства», — предупреждают аналитики.

В то же время в Украине во вторую годовщину российского вторжения заявлениями отметились все ключевые лица как политического, так и военного руководства. Так, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина делает все «возможное и невозможное», чтобы совершить прорыв вдоль линии фронта, и что у Украины есть некий план на 2024 год, который даст ощутимые результаты. Вместе с Главкомом Александром Сырским Умеров объехал командные пункты на самых напряженных направлениях боевых действий на востоке страны.

«Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина надеется на дальнейшее сокращение преимущества России в боевых артиллерийских системах, которое в настоящее время оценивается в соотношении 6 к 1, перед будущими украинскими контрнаступательными операциями. Зеленский предупредил, что Украина может и дальше терять территорию метр за метром, если Украина не получит и не произведет дополнительные артиллерийские системы», — пересказали аналитики один из ключевых посылов Президента Украины Западу во вторую годовщину полномасштабного вторжения.

Начальник ГУР Кирилл Буданов также заявил, что Украина нуждается в значительных объемах оружия дальнего действия. Он дал и многообещающий прогноз о судьбе российских самолетов А-50.

«Буданов заявил, что украинские силы готовили операцию по сбитию А-50 в течение двух недель. Буданов заявил, что у России осталось еще шесть А-50, и загадочно предположил, что еще один А-50 «упадет» и вынудит Россию прекратить боевые вылеты самолетов «круглосуточно», — отметили в Институте изучения войны.

Также заявление по случаю второй годовщины полномасштабной войны сделал заместитель главкома ВСУ Вадим Сухаревский. Он акцентировал внимание на формировании в Украине Сил беспилотных систем.