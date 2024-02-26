Російська пропаганда утрималася від обговорення річниці вторгнення – ISW

Російські чиновники та державні “ЗМІ” (простіше кажучи – пропаганда) практично проігнорували другу річницю повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

В актуальному огляді вони розібрали, що відбувається в інфополі ворога, а також заяви, які зробило 24 лютого військове та політичне керівництво України.

“Російські чиновники та державні ЗМІ здебільшого утримувалися від публічного обговорення другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого”, – констатували аналітики ISW.

Так, вони зазначили, що державні телеканали РФ “Россия 1”, “Первый канал” та куплений “Газпромом” “НТВ” взагалі не згадали про другу річницю початку повномасштабного вторгнення в Україну в ефірі 24 лютого. Побіжно про дату початку дворічного “захоплення України за три дні” згадав лише російський політичний оглядач Лєонтьєв у етері програми “Время” на “Первом канале”, але він просто констатував факт, не давши йому жодних оцінок.

“ISW спостерігав мінімальну дискусію з боку російських урядовців у другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Аналітики припустили, що така “тиша в етері” – не випадковість. А її причина – в очевидному провалі початкових планів так званої “СВО”.

“Російські офіційні особи, а також державні та афілійовані з державою телеканали, ймовірно, утрималися від коментарів з приводу другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб не привертати уваги до нездатності Росії досягти своїх заявлених стратегічних цілей в Україні та її більш невідкладних завдань – захопити всю Луганську та Донецьку області, а також до понесених при цьому високих кадрових втрат”, – вважають в ISW.

Там нагадали, що нещодавнє опитування громадської думки у РФ показало, що ставлення росіян до війни в основному не змінюється та залишається апатичним, хоча більшість не підтримує ідею проведення чергової хвилі мобілізації.

“Президент Росії Путін і російські урядовці, ймовірно, утрималися від висвітлення другої річниці повномасштабного російського вторгнення, намагаючись зберегти апатію суспільства до війни, що частково дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значної суспільної реакції. ISW продовжує вважати, що Путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде широко непопулярна, і стурбований тим, що такий захід викличе широке невдоволення, проте Путін може перестати турбуватися про суспільні настрої після свого переобрання в березні 2024 року і вирішити, що потреби Росії у формуванні сил переважують ризики широкого внутрішнього невдоволення”, – попереджають аналітики.

Водночас в Україні в другі роковини російського вторгнення заявами відзначились усі ключові особи як політичного, так і військового керівництва. Так, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна робить все “можливе і неможливе”, щоб зробити прорив вздовж лінії фронту, і що Україна має певний план на 2024 рік, який дасть відчутні результати. Разом із Головкомом Олександром Сирським Умєров об’їхав командні пункти на найнапруженіших напрямках бойових дій на сході країни.

“Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна сподівається на подальше скорочення переваги Росії у бойових артилерійських системах, яке нині оцінюється у співвідношенні 6 до 1, перед майбутніми українськими контрнаступними операціями. Зеленський попередив, що Україна може й надалі втрачати територію метр за метром, якщо Україна не отримає і не виробить додаткових артилерійських систем”, – переказали аналітики один із ключових меседжів Президента України Заходу в другу річницю повномасштабного вторгнення.

Начальник ГУР Кирило Буданов також заявив, що Україна потребує значних обсягів зброї дальньої дії. Він дав і перспективний прогноз щодо долі російських літаків А-50.

“Буданов заявив, що українські сили готували операцію зі збиття А-50 протягом двох тижнів. Буданов заявив, що в Росії залишилося ще шість А-50, і загадково припустив, що ще один А-50 “впаде” і змусить Росію припинити бойові вильоти літаків “цілодобово”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Також заяву з нагоди другої річниці повномасштабної війни зробив заступник головкома України Вадим Сухаревський. Він наголосив на формуванні в Україні Сил безпілотних систем.