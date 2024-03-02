Погиб мужчина в результате удара российских БпЛА «Шахед» на Харьковщине

Около 00:10 российский БпЛА «Шахед» ударил по частному дому в поселке Великий Бурлук, сообщили в Нацполиции.

В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся. Из-под завалов извлекли погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен.

Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину.