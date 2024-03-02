Погиб мужчина в результате удара российских БпЛА «Шахед» на Харьковщине
Около 00:10 российский БпЛА «Шахед» ударил по частному дому в поселке Великий Бурлук, сообщили в Нацполиции.
В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся. Из-под завалов извлекли погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен.
Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, БПЛА, БПЛА Shahed, великий бурлук, дім, дом, дрон, мужчина, погиб, удар, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 09:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:10 российский БпЛА «Шахед» ударил по частному дому в поселке Великий Бурлук, сообщили в Нацполиции.".