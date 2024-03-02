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Погиб мужчина в результате удара российских БпЛА «Шахед» на Харьковщине

Происшествия 09:46   02.03.2024
Оксана Якушко
Погиб мужчина в результате удара российских БпЛА «Шахед» на Харьковщине

Около 00:10 российский БпЛА «Шахед» ударил по частному дому в поселке Великий Бурлук, сообщили в Нацполиции.

В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся. Из-под завалов извлекли погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен.

Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 09:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:10 российский БпЛА «Шахед» ударил по частному дому в поселке Великий Бурлук, сообщили в Нацполиции.".