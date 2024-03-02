Загинув чоловік внаслідок удару російських БпЛА «Шахед» на Харківщині
Близько 00:10 російський БпЛА «Шахед» вдарив у приватний будинок у селищі Великий Бурлук, повідомили в Нацполіції.
Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся. З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйнований.
З сусіднього домоволодіння поліціянти евакуювали літню жінку.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Shahed, БПЛА, БПЛА Shahed, великий бурлук, дім, дрон, погиб, удар, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 09:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:10 російський БпЛА «Шахед» вдарив у приватний будинок у селищі Великий Бурлук, повідомили в Нацполіції.".