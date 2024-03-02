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Загинув чоловік внаслідок удару російських БпЛА «Шахед» на Харківщині

Події 09:46   02.03.2024
Оксана Якушко
Загинув чоловік внаслідок удару російських БпЛА «Шахед» на Харківщині

Близько 00:10 російський БпЛА «Шахед» вдарив у приватний будинок у селищі Великий Бурлук, повідомили в Нацполіції.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся. З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйнований.

З сусіднього домоволодіння поліціянти евакуювали літню жінку.

Читайте також: Три людини постраждали через удар «шахеда» по житловому кварталу Харкова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 09:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:10 російський БпЛА «Шахед» вдарив у приватний будинок у селищі Великий Бурлук, повідомили в Нацполіції.".