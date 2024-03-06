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«Воронки по всему селу» — следователь о налете «шахедов» на Харьковщину

Происшествия 11:23   06.03.2024
Оксана Горун
«Воронки по всему селу» — следователь о налете «шахедов» на Харьковщину Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия удара «шахедов» по селу Мартовое Чугуевского района.

Болвинов отметил, что Мартовое атаковали четыре вражеских дрона. Ранее информировали об участии в атаке семи БПЛА, однако в ХОВА уточнили, что часть из них сбили.

«Разрушен детский сад, пострадали жилые дома. Один из дронов попал среди продуктовых магазинов — там выбиты стекла и повреждены фасады. Еще одно попадание – в мемориальный комплекс. По всему селу после ночной атаки остались воронки и обломки российских БПЛА «Герань-2», — описал последствия удара по Мартовому главный следователь области.

Информации о пострадавших, по словам Болвинова, нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 11:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия удара «шахедов» по селу Мартовое Чугуевского района".