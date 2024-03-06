«Воронки по всему селу» — следователь о налете «шахедов» на Харьковщину
Фото: facebook Сергея Болвинова
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия удара «шахедов» по селу Мартовое Чугуевского района.
Болвинов отметил, что Мартовое атаковали четыре вражеских дрона. Ранее информировали об участии в атаке семи БПЛА, однако в ХОВА уточнили, что часть из них сбили.
«Разрушен детский сад, пострадали жилые дома. Один из дронов попал среди продуктовых магазинов — там выбиты стекла и повреждены фасады. Еще одно попадание – в мемориальный комплекс. По всему селу после ночной атаки остались воронки и обломки российских БПЛА «Герань-2», — описал последствия удара по Мартовому главный следователь области.
Информации о пострадавших, по словам Болвинова, нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, Болвинов, новости Харькова, полиция, прилеты;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 11:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия удара «шахедов» по селу Мартовое Чугуевского района".