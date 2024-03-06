“Воронки по всьому селу” – слідчий про наліт “шахедів” на Харківщину

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов показав наслідки удару “шахедів” по селу Мартове Чугуївського району.

Болвінов зазначив, що Мартове атакували чотири ворожі дрони. Раніше інформували про участь в атаці семи БПЛА, однак у ХОВА уточнили, що частину з них збили.

“Зруйновано дитячий садок, постраждали житлові будинки. Один із дронів поцілив поміж продуктовими магазинами – там вибиті шибки та пошкоджені фасади. Ще одне влучання – в меморіальний комплекс. По всьому селу після нічної атаки лишилися вирви та уламки російських БПЛА “Герань-2”, – описав наслідки удару по Мартовому головний слідчий області.

Інформації про постраждалих, за словами Болвінова, немає.