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Женщину и детей из-под завалов спасли бойцы в Боровой на Харьковщине (видео)

Происшествия 19:17   06.03.2024
Оксана Якушко
Женщину и детей из-под завалов спасли бойцы в Боровой на Харьковщине (видео)

Военнослужащие Луганского пограничного отряда бригады Гвардии Наступления «Помста» вместе с украинскими защитниками в поселке Боровая на Харьковщине бросились разбирать завалы, под которыми оказались местные жители в результате ракетного удара.

Видео бойцы разместили на странице подразделения.

«Около 13.30 было попадание ракеты, я с тремя своими бойцами как раз проезжали неподалеку, в двух минутах от места взрыва. Мы подбежали и увидели горящий автомобиль, подошли ближе к дому. Там уже было двое парней из ВСУ, мы начали разбирать завалы, вытащили двоих детей, их почти не завалило. Они показали, где их мама – на углу дома. Начали копать, услышали ее голос, принесли бензопилу, подпилили балки и достали ее живой, с ней все хорошо. А рядом с домом, возле гаража, автомобиль сгорел вместе с мужчиной», — рассказал пограничник Дмитрий Кушнир.

6 марта глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погиб 70-летний мужчина.

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что предварительно, ракета «Искандер-М» попала во двор частного дома.

В результате удара под завалами частного дома оказались 44-летняя женщина и пять ее детей: мальчики от 12 до 18 лет, а также 24-летняя дочь.

Читайте также: Удар по Боровой: из-под завалов спасли женщину и пятерых ее детей – полиция

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 19:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие Луганского пограничного отряда бригады Гвардии Наступления «Помста» вместе с украинскими защитниками в поселке Боровая на Харьковщине бросились разбирать завалы, под которыми оказались местные жители в результате ракетного удара.".