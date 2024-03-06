Женщину и детей из-под завалов спасли бойцы в Боровой на Харьковщине (видео)
Военнослужащие Луганского пограничного отряда бригады Гвардии Наступления «Помста» вместе с украинскими защитниками в поселке Боровая на Харьковщине бросились разбирать завалы, под которыми оказались местные жители в результате ракетного удара.
Видео бойцы разместили на странице подразделения.
«Около 13.30 было попадание ракеты, я с тремя своими бойцами как раз проезжали неподалеку, в двух минутах от места взрыва. Мы подбежали и увидели горящий автомобиль, подошли ближе к дому. Там уже было двое парней из ВСУ, мы начали разбирать завалы, вытащили двоих детей, их почти не завалило. Они показали, где их мама – на углу дома. Начали копать, услышали ее голос, принесли бензопилу, подпилили балки и достали ее живой, с ней все хорошо. А рядом с домом, возле гаража, автомобиль сгорел вместе с мужчиной», — рассказал пограничник Дмитрий Кушнир.
6 марта глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погиб 70-летний мужчина.
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что предварительно, ракета «Искандер-М» попала во двор частного дома.
В результате удара под завалами частного дома оказались 44-летняя женщина и пять ее детей: мальчики от 12 до 18 лет, а также 24-летняя дочь.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: бойцы, Борова, Боровая, дім, дом, жінка, женщина, завали, пограничники, Помста, ракета, спасение, удар, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 19:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие Луганского пограничного отряда бригады Гвардии Наступления «Помста» вместе с украинскими защитниками в поселке Боровая на Харьковщине бросились разбирать завалы, под которыми оказались местные жители в результате ракетного удара.".