Жінку і дітей з-під завалів врятували бійці у Боровій на Харківщині (відео)

Військовослужбовці Луганського прикордонного загону бригади Гвардії Наступу «Помста» разом з українськими захисниками у селищі Борова на Харківщині кинулися розбирати завали, під якими опинилися місцеві мешканці внаслідок удару.

Відео бійці розмістили на сторінці підрозділу.

«Близько 13.30 було влучання ракети, я з трьома своїми бійцями саме проїжджали неподалік, за дві хвилини від місця вибуху. Ми підбігли та побачили як горить автомобіль, підійшли ближче до будинку. Там вже було двоє хлопців зі Збройних сил, ми почали розбирати завали, витягнули двох дітей, їх майже не завалило. Вони показали, де їх мама — на розі будинку. Почали копати, почули її голос, принесли бензопилу, підпиляли балки та дістали її живою, з нею все добре. А неподалік з будинком, біля гаража, автівка спалена, разом з чоловіком», — розповів прикордонник Дмитро Кушнір.

6 березня про обстріл селища Борова повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними через удар постраждали семеро людей, 70-річний чоловік загинув.



Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що попередньо, ракета “Іскандер-М” влучила у подвір’я приватного будинку.

Внаслідок удару під завалами приватного будинку опинилися 44-річна жінка та п’ять її дітей: хлопці від 12 до 18 років, а також 24-річна донька.