Завтра в Харькове изменит маршрут троллейбус №7, еще один – не будет ходить
Движение троллейбусов на бульваре Богдана Хмельницкого, на участке от проспекта Героев Харькова до проспекта Александровского, будет приостановлено с 9:30 до 14:30 12 марта.
Причина – проведение работ по санитарной обрезке деревьев, сообщили в Харьковском горсовете.
В это время троллейбус №7 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – ул. Харьковских дивизий – пр. Героев Харькова – ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля».
Троллейбус №25 не будет курсировать.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, міськрада, маршрут, обрезка, рух, троллейбус, Харьков, ходить;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 16:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов на бульваре Богдана Хмельницкого, на участке от проспекта Героев Харькова до проспекта Александровского, будет приостановлено с 9:30 до 14:30 12 марта.".