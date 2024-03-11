Завтра в Харькове изменит маршрут троллейбус №7, еще один – не будет ходить

Движение троллейбусов на бульваре Богдана Хмельницкого, на участке от проспекта Героев Харькова до проспекта Александровского, будет приостановлено с 9:30 до 14:30 12 марта.

Причина – проведение работ по санитарной обрезке деревьев, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время троллейбус №7 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – ул. Харьковских дивизий – пр. Героев Харькова – ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля».

Троллейбус №25 не будет курсировать.