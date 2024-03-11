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Завтра в Харькове изменит маршрут троллейбус №7, еще один – не будет ходить

Общество 16:56   11.03.2024
Виктория Яковенко
Завтра в Харькове изменит маршрут троллейбус №7, еще один – не будет ходить

Движение троллейбусов на бульваре Богдана Хмельницкого, на участке от проспекта Героев Харькова до проспекта Александровского, будет приостановлено с 9:30 до 14:30 12 марта.

Причина – проведение работ по санитарной обрезке деревьев, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время троллейбус №7 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – ул. Харьковских дивизий – пр. Героев Харькова – ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля».

Троллейбус №25 не будет курсировать.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 16:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов на бульваре Богдана Хмельницкого, на участке от проспекта Героев Харькова до проспекта Александровского, будет приостановлено с 9:30 до 14:30 12 марта.".