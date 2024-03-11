Завтра у Харкові змінить маршрут тролейбус №7, ще один – не ходитиме
Фото: Харківська міськрада
Рух тролейбусів на бульварі Богдана Хмельницького, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до проспекту Олександрівського, буде припинений з 9:30 до 14:30 12 березня.
Причина – проведення робіт з санітарної обрізки дерев, повідомили у Харківській міськраді.
У цей час тролейбус №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня».
Тролейбус №25 не курсуватиме.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів на бульварі Богдана Хмельницького, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до проспекту Олександрівського, буде припинений з 9:30 до 14:30 12 березня.".