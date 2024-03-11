Live
  • Пн 11.03.2024
  • Харків  0°С
  • USD 38.14
  • EUR 41.7

Завтра у Харкові змінить маршрут тролейбус №7, ще один – не ходитиме

Суспільство 16:56   11.03.2024
Вікторія Яковенко
Завтра у Харкові змінить маршрут тролейбус №7, ще один – не ходитиме Фото: Харківська міськрада

Рух тролейбусів на бульварі Богдана Хмельницького, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до проспекту Олександрівського, буде припинений з 9:30 до 14:30 12 березня.

Причина – проведення робіт з санітарної обрізки дерев, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час тролейбус №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня».

Тролейбус №25 не курсуватиме.

Читайте також: Комунальники усувають наслідки “прильоту” по Харкову (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Землю на Харківщині біля кордону з РФ забрали в агрофірми заради фортифікацій
Землю на Харківщині біля кордону з РФ забрали в агрофірми заради фортифікацій
11.03.2024, 18:05
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
10.03.2024, 13:26
Коли в Харкові почнуть ремонти внутрішньоквартальних доріг – дані Терехова
Коли в Харкові почнуть ремонти внутрішньоквартальних доріг – дані Терехова
11.03.2024, 17:35
Місця ударів по Вовчанську, де постраждала жінка, показала прокуратура (фото)
Місця ударів по Вовчанську, де постраждала жінка, показала прокуратура (фото)
11.03.2024, 17:15
Завтра у Харкові змінить маршрут тролейбус №7, ще один – не ходитиме
Завтра у Харкові змінить маршрут тролейбус №7, ще один – не ходитиме
11.03.2024, 16:56
Наловив майже 50 кг риби: у Харкові піймали браконьєра
Наловив майже 50 кг риби: у Харкові піймали браконьєра
11.03.2024, 16:45

Новини за темою:

12:39
«єВідновлення»: скільки компенсацій отримали харків’яни, повідомили в мерії
16:27
Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї: подробиці
15:18
У Харкові встановили новий рекорд: 250 жінок виготовили окопні свічки (фото)
12:09
Два жителя Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. – захворіли на грип і ГРВІ
18:36
Ще один департамент створили в Харківській міськраді – чим він займеться

Ви читали новину: «Завтра у Харкові змінить маршрут тролейбус №7, ще один – не ходитиме»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 16:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів на бульварі Богдана Хмельницького, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до проспекту Олександрівського, буде припинений з 9:30 до 14:30 12 березня.".