Завтра у Харкові змінить маршрут тролейбус №7, ще один – не ходитиме

Рух тролейбусів на бульварі Богдана Хмельницького, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до проспекту Олександрівського, буде припинений з 9:30 до 14:30 12 березня.

Причина – проведення робіт з санітарної обрізки дерев, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час тролейбус №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня».

Тролейбус №25 не курсуватиме.