В Харькове компания превратила участок за 47 млн грн в свалку — прокуратура
Правоохранители через суд обязали недобросовестного арендатора привести в пригодное для использования состояние земли в Харькове стоимостью более 47 млн грн.
По данным Харьковской областной прокуратуры, за ООО зарегистрировано право собственности на нежилое здание, расположенное по улице Луи Пастера. Площадь здания составляет около 2 тысяч кв. м.
«В 2021 году на основании решения Харьковского городского совета указанному ООО предоставлен в аренду земельный участок площадью почти 6,5 га за счет земель жилой и общественной застройки для реконструкции указанного нежилого здания со строительством реабилитационно-профилактического комплекса», — добавили в прокуратуре.
Правоохранители обратились в суд с иском о признании недействительным договора аренды и обязательства вернуть Харьковской громаде указанную землю.
«Прокуроры отметили, что разрешение на разработку документации по землеустройству для строительства, эксплуатации и обслуживания объектов не содержит четкого указания, какая именно часть отводимого земельного участка предназначалась и была необходима именно для реконструкции объекта недвижимости и строительства указанного комплекса. Таким образом, ООО использовало земельный участок площадью, которая в 47,9 раза превышает площадь самого здания», — добавили в прокуратуре.
Однако в ходе осмотра этого участка установлено, что его часть загрязнена строительными отходами. На открытом грунте были обнаружены посторонние предметы, отходы бетона и асфальта, а также битый кирпич и шифер.
Поэтому правоохранители обратились в суд с требованием обязать недобросовестного арендатора привести в пригодное для использования состояние земли. Суд этот иск удовлетворил.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: земля, компания, прокуратура, свалка, суд, участок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители через суд обязали недобросовестного арендатора привести в пригодное для использования состояние земли в Харькове стоимостью более 47 млн грн.".