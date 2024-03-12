В Харькове компания превратила участок за 47 млн грн в свалку — прокуратура

Правоохранители через суд обязали недобросовестного арендатора привести в пригодное для использования состояние земли в Харькове стоимостью более 47 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, за ООО зарегистрировано право собственности на нежилое здание, расположенное по улице Луи Пастера. Площадь здания составляет около 2 тысяч кв. м.

«В 2021 году на основании решения Харьковского городского совета указанному ООО предоставлен в аренду земельный участок площадью почти 6,5 га за счет земель жилой и общественной застройки для реконструкции указанного нежилого здания со строительством реабилитационно-профилактического комплекса», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители обратились в суд с иском о признании недействительным договора аренды и обязательства вернуть Харьковской громаде указанную землю.

«Прокуроры отметили, что разрешение на разработку документации по землеустройству для строительства, эксплуатации и обслуживания объектов не содержит четкого указания, какая именно часть отводимого земельного участка предназначалась и была необходима именно для реконструкции объекта недвижимости и строительства указанного комплекса. Таким образом, ООО использовало земельный участок площадью, которая в 47,9 раза превышает площадь самого здания», — добавили в прокуратуре.

Однако в ходе осмотра этого участка установлено, что его часть загрязнена строительными отходами. На открытом грунте были обнаружены посторонние предметы, отходы бетона и асфальта, а также битый кирпич и шифер.

Поэтому правоохранители обратились в суд с требованием обязать недобросовестного арендатора привести в пригодное для использования состояние земли. Суд этот иск удовлетворил.

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