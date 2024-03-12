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У Харкові компанія перетворила ділянку за 47 млн грн у смітник – прокуратура

Суспільство 14:46   12.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові компанія перетворила ділянку за 47 млн грн у смітник – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці через суд зобов’язали недобросовісного орендаря привести в придатний для використання стан землі в Харкові вартістю понад 47 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, за ТОВ зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, розташовану по вулиці Луї Пастера. Площа будівлі складає майже 2 тисячі кв. м.

«У 2021 році на підставі рішення Харківської міської ради зазначеному ТОВ надано в оренду земельну ділянку площею майже 6,5 га за рахунок земель житлової та громадської забудови для реконструкції вказаної нежитлової будівлі з будівництвом реабілітаційно-профілактичного комплексу», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці звернулися до суду з позовом про визнання недійсним цього договору оренди та зобов’язання повернути Харківській громаді вказану землю.

«Прокурори зазначили, що дозвіл на розроблення документації із землеустрою для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів не містить чіткого зазначення, яка саме частина земельної ділянки, що відводиться, призначалася та була необхідна саме для реконструкції обʼєкта нерухомості та будівництва зазначеного комплексу. Таким чином, ТОВ використовувало земельну ділянку площею, яка в 47,9 раза перевищує площу самої будівлі», – додали в прокуратурі.

Однак у ході огляду цієї ділянки встановлено, що її частина забруднена будівельними відходами. На відкритому ґрунті виявили сторонні предмети, відходи бетону та асфальту, а також биту цеглу і шифер.

Тож правоохоронці звернулися до суду з вимогою зобов’язати недобросовісного орендаря привести в придатний для використання стан землі. Суд цей позов задовольнив.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці через суд зобов’язали недобросовісного орендаря привести в придатний для використання стан землі в Харкові вартістю понад 47 млн грн.".