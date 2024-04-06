Атака «Шахедов» на Харьков: в городе прогремел взрыв
В 2:23 в Харькове вновь был слышен взрыв.
«Вражеские БпЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено», — написал за минуту до взрыва начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
В 2:17 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что БпЛА на Харьковщине движется с севера на юг.
О том, что дроны врага залетели на Харьковщину — Мельник проинформировал в 1:14.
Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, дрони, дроны, Мельник, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 02:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2:23 в Харькове вновь был слышен взрыв".