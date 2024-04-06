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Атака «Шахедов» на Харьков: в городе прогремел взрыв

Происшествия 02:27   06.04.2024
Елена Нагорная
Атака «Шахедов» на Харьков: в городе прогремел взрыв

В 2:23 в Харькове вновь был слышен взрыв.

«Вражеские БпЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено», — написал за минуту до взрыва начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

В 2:17 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что БпЛА на Харьковщине движется с севера на юг.

О том, что дроны врага залетели на Харьковщину — Мельник проинформировал в 1:14.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 02:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2:23 в Харькове вновь был слышен взрыв".