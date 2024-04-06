Атака “шахедів” на Харків: у місті прогримів вибух

О 2:23 у Харкові знову було чутно вибух.

“Ворожі БпЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено”, – написав за хвилину до вибуху начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

О 2:17 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що БпЛА на Харківщині рухається з півночі на південь.

Про те, що дрони ворога залетіли на Харківщину – Мельник поінформував о 1:14.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі.