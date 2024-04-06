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Атака “шахедів” на Харків: у місті прогримів вибух

Події 02:27   06.04.2024
Олена Нагорна
Атака “шахедів” на Харків: у місті прогримів вибух

О 2:23 у Харкові знову було чутно вибух.

“Ворожі БпЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено”, – написав за хвилину до вибуху начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

О 2:17 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що БпЛА на Харківщині рухається з півночі на південь.

Про те, що дрони ворога залетіли на Харківщину – Мельник поінформував о 1:14.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 02:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 2:23 у Харкові знову було чутно вибух".