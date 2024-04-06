Атака “шахедів” на Харків: у місті прогримів вибух
О 2:23 у Харкові знову було чутно вибух.
“Ворожі БпЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено”, – написав за хвилину до вибуху начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
О 2:17 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що БпЛА на Харківщині рухається з півночі на південь.
Про те, що дрони ворога залетіли на Харківщину – Мельник поінформував о 1:14.
Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, вибух, дрони, Мельник, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 02:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 2:23 у Харкові знову було чутно вибух".