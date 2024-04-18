Коммунальщики задержали грабителя, напавшего на женщину в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
В Салтовском районе работники КП «Харьковблагоустройство» спасли женщину от грабителя.
Как сообщили в Харьковском горсовете, злоумышленник избил харьковчанку и пытался ее ограбить. Коммунальщики Виталий Красицкий и Юрий Алехин услышали крики женщины и пришли на помощь. Сотрудники КП задержали нападающего и вызвали полицию.
«За проявленные неравнодушие и смелость, оказание помощи в обеспечении правопорядка и защиты безопасности граждан директор КП вручил им благодарности», — добавили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грабитель, задержали, коммунальщики, мэрия, полиция, салтовский район, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе работники КП «Харьковблагоустройство» спасли женщину от грабителя.".