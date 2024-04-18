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Коммунальщики задержали грабителя, напавшего на женщину в Харькове

Общество 15:23   18.04.2024
Виктория Яковенко
Коммунальщики задержали грабителя, напавшего на женщину в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Салтовском районе работники КП «Харьковблагоустройство» спасли женщину от грабителя.

Как сообщили в Харьковском горсовете, злоумышленник избил харьковчанку и пытался ее ограбить. Коммунальщики Виталий Красицкий и Юрий Алехин услышали крики женщины и пришли на помощь. Сотрудники КП задержали нападающего и вызвали полицию.

«За проявленные неравнодушие и смелость, оказание помощи в обеспечении правопорядка и защиты безопасности граждан директор КП вручил им благодарности», — добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе работники КП «Харьковблагоустройство» спасли женщину от грабителя.".