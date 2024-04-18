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Комунальники затримали грабіжника, який напав на жінку в Харкові

Суспільство 15:23   18.04.2024
Вікторія Яковенко
Комунальники затримали грабіжника, який напав на жінку в Харкові Фото: Харківська міськрада

В Салтівському районі робітники КП «Харківблагоустрій» врятували жінку від грабіжника.

Як повідомили у Харківській міськраді, зловмисник побив харків’янку та намагався її пограбувати. Комунальники Віталій Красицький та Юрій Альохін почули крики жінки та прийшли на допомогу. Працівники КП затримали нападника та викликали поліцію.

«За виявлені небайдужість і сміливість, надання допомоги в забезпеченні правопорядку та захисту безпеки громадян директор КП вручив їм подяки», – додали в мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Салтівському районі робітники КП «Харківблагоустрій» врятували жінку від грабіжника.".