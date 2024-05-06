Live
  • Пн 06.05.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 39.4
  • EUR 42.34

«Она переехала подальше от обстрелов» — РВА о погибшей на Купянщине

Общество 12:26   06.05.2024
Виктория Яковенко
«Она переехала подальше от обстрелов» — РВА о погибшей на Купянщине

Сейчас в Купянском районе на Харьковщине живут около 35 тысяч человек, до полномасштабного вторжения РФ было 135 тысяч, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Есть определенный фонд жилья и в основном люди, у которых есть разрушения, они через знакомых переезжают и живут на более безопасных территориях. Кстати, если говорить о женщине, погибшей в Моначиновке, именно так и было. Она из Ковшаровки, она переехала подальше от обстрелов в Моначиновку и тут случилась такая беда. Если говорим о Ковшаровке, Купянске-Узловом, Купянске, то сейчас из 55 тысяч, которые были, у нас остается здесь около 7 тысяч человек. Поэтому они понимают для себя все риски. Могу отметить, что за последнее время ситуация по эвакуации не меняется. И понимаем, что желающие уехать – уехали», — рассказал Канашевич.

Напомним, 5 мая около 15:25 россияне ударили по селу Моначиновка Купянского района. Погибла 88-летняя женщина, ее деблокировали из дома, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По данным начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, россияне атаковали село ФАБ-1500.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Прилет» в Харькове пришелся по дому ректора ХНУ им. Каразина
«Прилет» в Харькове пришелся по дому ректора ХНУ им. Каразина
06.05.2024, 10:21
Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото)
Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото)
06.05.2024, 09:13
Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте
06.05.2024, 11:26
В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото)
В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото)
06.05.2024, 10:53
«Она переехала подальше от обстрелов» — РВА о погибшей на Купянщине
«Она переехала подальше от обстрелов» — РВА о погибшей на Купянщине
06.05.2024, 12:26
Убил собственного отца: на Харьковщине задержали мужчину
Убил собственного отца: на Харьковщине задержали мужчину
06.05.2024, 12:42

Новости по теме:

13:21
Жители Харьковщины едут на огороды под обстрелами
10:41
100 тысяч человек выехали из района на Харьковщине: там «сплошная рана»
09:34
На гражданского на Харьковщине с дрона сбросили ВОГ, он тяжело ранен — РВА
20:15
Эвакуация с Купянщины: остается вывезти еще 119 детей — Канашевич
07:53
Что происходит под Купянском: информация военной администрации

Вы читали новость: ««Она переехала подальше от обстрелов» — РВА о погибшей на Купянщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 12:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Купянском районе на Харьковщине живут около 35 тысяч человек, до полномасштабного вторжения РФ было 135 тысяч, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.".