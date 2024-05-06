«Она переехала подальше от обстрелов» — РВА о погибшей на Купянщине

Сейчас в Купянском районе на Харьковщине живут около 35 тысяч человек, до полномасштабного вторжения РФ было 135 тысяч, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Есть определенный фонд жилья и в основном люди, у которых есть разрушения, они через знакомых переезжают и живут на более безопасных территориях. Кстати, если говорить о женщине, погибшей в Моначиновке, именно так и было. Она из Ковшаровки, она переехала подальше от обстрелов в Моначиновку и тут случилась такая беда. Если говорим о Ковшаровке, Купянске-Узловом, Купянске, то сейчас из 55 тысяч, которые были, у нас остается здесь около 7 тысяч человек. Поэтому они понимают для себя все риски. Могу отметить, что за последнее время ситуация по эвакуации не меняется. И понимаем, что желающие уехать – уехали», — рассказал Канашевич.

Напомним, 5 мая около 15:25 россияне ударили по селу Моначиновка Купянского района. Погибла 88-летняя женщина, ее деблокировали из дома, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По данным начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, россияне атаковали село ФАБ-1500.