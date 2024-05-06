«Вона переїхала подалі від обстрілів» – РВА про загиблу на Куп’янщині

Наразі в Куп’янському районі на Харківщині живуть близько 35 тисяч людей, до повномасштабного вторгнення РФ було 135 тисяч, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Є певний фонд житла і здебільшого люди, які зазнають руйнувань, вони через знайомих переїжджають і живуть на більш безпечних територіях. До речі, якщо говорити про жінку, яка загинула в Моначинівці, саме так і було. Вона сама з Ківшарівки, вона переїхала подалі від обстрілів в Моначинівку і тут трапилась така біда. Якщо говоримо про Ківшарівку, Куп’янськ-Вузловий, Куп’янськ то наразі з 55 тисяч, що були, у нас залишається тут десь 7 тисяч людей. Тому вони розуміють для себе всі ризики. Можу зазначити, що за останній час, ситуація щодо евакуації не змінюється. І розуміємо, що ті, хто бажав виїхати – виїхали», – розповів Канашевич.

Нагадаємо, 5 травня близько 15:25 росіяни вдарили по селу Моначинівка Куп’янського району. Загинула 88-річна жінка, її деблокували з будинку, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. За даними начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова росіяни атакували село ФАБ-1500.