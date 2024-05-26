Возросло количество погибших в «Эпицентре» в Харькове
Погибших уже 11, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, количество погибших в «Эпицентре» увеличилось до 11 человек», — написал утром 26 мая начальник ХОВА.
Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. По состоянию на вечер 25 мая, пропавших без вести было 16.
Следом за ударом по «Эпицентру» случился еще один «прилет» — в 19:10 по центру города. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте проинформировал, что целью российских террористов стало отделение «Новой почты». Также пострадали барбершоп и кафе. Ранения получили 18 человек. Ребенок 13 лет находится в тяжелом состоянии, у него осколочное ранение, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, погибшие, прилет, синегубов, эпицентр;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 06:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибших уже 11, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".