Зросла кількість загиблих в “Епіцентрі” у Харкові

Загиблих уже 11, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На жаль, кількість загиблих в “Епіцентрі” збільшилася до 11 людей”, – написав зранку 26 травня начальник ХОВА.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. На вечір 25 травня, зниклих безвісти було 16.

Слідом за ударом по “Епіцентру” стався ще один “приліт” – о 19:10 у центрі міста. Мер Харкова Ігор Терехов на місці поінформував, що ціллю російських терористів стало відділення “Нової пошти”. Також постраждали барбершоп і кафе. Поранень зазнали 18 людей. Дитина 13 років перебуває в тяжкому стані, має осколкове поранення, розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.