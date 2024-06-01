Ракетой «Искандер-К» РФ ударила по Балаклее – Тимошко (видео)
Утром 1 июня, в День защиты детей, армия РФ атаковала город Балаклея ракетой «Искандер-К», сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
По его данным, враг нанес удар по месту отдыха на территории частного сектора.
«Вспыхнули пожары в частных домовладениях. В результате обстрела телесные повреждения получили 12 человек, в том числе 2 женщины (одна из них беременна), 2 мужчины, 8 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Все пострадавшие направлены в медучреждения», — отметил Тимошко.
«Сегодня 1 июня – День защиты детей. День, когда мы все собираемся, чтобы дарить нашим самым дорогим и беззащитным людям счастье, радость и мирное небо над головой. Но жестокая реальность войны вносит свои ужасающие коррективы. Сегодня в 05:02 враг снова обстрелял территорию нашей громады! Это ужасно! Это бесчеловечно! Это преступление против будущего нашей нации!! Так действуют террористы!», – написал начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.
Видео: Виталий Карабанов
Напомним, в Балаклейской ГВА сообщали, что удар россиян пришелся по частному сектору в городе. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, у всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, діти, дети, полиция, пострадали, ракета, тимошко, удар;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 08:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 июня, в День защиты детей, армия РФ атаковала город Балаклея ракетой «Искандер-К», сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".