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Ракетою «Іскандер-К» РФ вдарила по Балаклії – Тимошко (відео)

Події 08:47   01.06.2024
Вікторія Яковенко
Ракетою «Іскандер-К» РФ вдарила по Балаклії – Тимошко (відео)

Вранці 1 червня, у День захисту дітей, армія РФ атакувала місто Балаклія ракетою «Іскандер-К», повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його даними, ворог завдав удару по місцю відпочинку на території приватного сектору.

«Спалахнули пожежі в приватних домоволодіннях. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримали 12 людей, у тому числі 2 жінки (одна з них вагітна), 2 чоловіки, 8 неповнолітніх дітей віком від 3 до 17 років. Усі постраждалі направлені до медзакладів», – зазначив Тимошко.

«Сьогодні 1 червня – День захисту дітей. День, коли ми всі збираємося, щоб дарувати нашим найдорожчим і найбеззахиснішим людям щастя, радість і мирне небо над головою. Але жорстока реальність війни вносить свої жахливі корективи. Сьогодні о 05:02 ворог знову обстріляв територію нашої громади! Це жахливо! Це нелюдяно! Це злочин проти майбутнього нашої нації!! Так діють терористи!», – написав начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Відео: Віталій Карабанов

Нагадаємо, у Балаклійській МВА повідомляли, що удар росіян припав по приватному сектору в місті. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у всіх постраждалих – стан середньої тяжкості, у однієї дитини – гостра реакція на стрес.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 08:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 червня, у День захисту дітей, армія РФ атакувала місто Балаклія ракетою «Іскандер-К», повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".