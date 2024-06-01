«Семьи приехали, чтобы провести выходные»: в Балаклее уже 13 пострадавших
Уже известно о 13 пострадавших в результате утреннего удара РФ по городу Балаклея на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, среди пострадавших — две девочки 4 и 9 лет, шесть мальчиков. Самому младшему пострадавшему 2 года 9 месяцев, самому старшему — 17, две 35-летние женщины и 54-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 32 и 38 лет.
«У нас шесть детей находятся в больницах, два ребенка – довольно тяжелые, четыре ребенка получили среднюю степень тяжести. Враг нанес удар по месту отдыха, где находилось несколько семей, они приехали вместе с детьми, чтобы провести выходные», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
Предварительно, россияне ударили по городу ракетой «Искандер-К».
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, в Балаклейской ГВА сообщали, что удар россиян пришелся по частному сектору в городе. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, у всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс. Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил, что россияне ударили ракетой «Искандер-К». На месте удара горели два жилых дома на площади 200 кв. м.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, діти, дети, прокуратура, рф, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно о 13 пострадавших в результате утреннего удара РФ по городу Балаклея на Харьковщине.".