Удар по Балаклее: горели жилые дома — ГСЧС (фото)
Фото: ГСЧС Украины
В результате утреннего удара РФ 1 июня в городе Балаклея на Харьковщине произошел пожар на площади 200 кв. м. Горели два жилых дома.
«По предварительным данным, пострадали 12 человек, из них 8 детей. К ликвидации последствий вражеского удара привлечены 2 единицы техники и 11 спасателей», — сообщили в ГСЧС Украины.
Напомним, в Балаклейской ГВА сообщали, что удар россиян пришелся по частному сектору в городе. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, у всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс. Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил, что россияне ударили ракетой «Искандер-К».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, горели, ГСЧС, дома, пожары, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 11:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате утреннего удара РФ 1 июня в городе Балаклея на Харьковщине произошел пожар на площади 200 кв. м. Горели два жилых дома.".