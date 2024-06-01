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Удар по Балаклее: горели жилые дома — ГСЧС (фото)

Происшествия 11:01   01.06.2024
Виктория Яковенко
Удар по Балаклее: горели жилые дома — ГСЧС (фото) Фото: ГСЧС Украины

В результате утреннего удара РФ 1 июня в городе Балаклея на Харьковщине произошел пожар на площади 200 кв. м. Горели два жилых дома.

«По предварительным данным, пострадали 12 человек, из них 8 детей. К ликвидации последствий вражеского удара привлечены 2 единицы техники и 11 спасателей», — сообщили в ГСЧС Украины.

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Фото: ГСЧС Украины

Напомним, в Балаклейской ГВА сообщали, что удар россиян пришелся по частному сектору в городе. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, у всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс. Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил, что россияне ударили ракетой «Искандер-К».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 11:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате утреннего удара РФ 1 июня в городе Балаклея на Харьковщине произошел пожар на площади 200 кв. м. Горели два жилых дома.".