Удар по Балаклее: горели жилые дома — ГСЧС (фото)

В результате утреннего удара РФ 1 июня в городе Балаклея на Харьковщине произошел пожар на площади 200 кв. м. Горели два жилых дома.

«По предварительным данным, пострадали 12 человек, из них 8 детей. К ликвидации последствий вражеского удара привлечены 2 единицы техники и 11 спасателей», — сообщили в ГСЧС Украины.

Напомним, в Балаклейской ГВА сообщали, что удар россиян пришелся по частному сектору в городе. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, у всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс. Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил, что россияне ударили ракетой «Искандер-К».