Удар по Балаклії: горіли житлові будинки – ДСНС (фото)

Внаслідок ранкового удару РФ 1 червня у місті Балаклія на Харківщині сталася пожежа на площі 200 кв. м. Горіли два житлових будинки.

«За попередніми даними, постраждали 12 осіб, з них 8 дітей. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені 2 одиниці техніки та 11 рятувальників», – повідомили у ДСНС України.

Нагадаємо, у Балаклійській МВА повідомляли, що удар росіян припав по приватному сектору в місті. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у всіх постраждалих – стан середньої тяжкості, у однієї дитини – гостра реакція на стрес. Голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко уточнив, що росіяни вдарили ракетою “Іскандер-К”.