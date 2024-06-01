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Удар по Балаклії: горіли житлові будинки – ДСНС (фото)

Події 11:01   01.06.2024
Вікторія Яковенко
Удар по Балаклії: горіли житлові будинки – ДСНС (фото) Фото: ДСНС України

Внаслідок ранкового удару РФ 1 червня у місті Балаклія на Харківщині сталася пожежа на площі 200 кв. м. Горіли два житлових будинки.

«За попередніми даними, постраждали 12 осіб, з них 8 дітей. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені 2 одиниці техніки та 11 рятувальників», – повідомили у ДСНС України.

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Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у Балаклійській МВА повідомляли, що удар росіян припав по приватному сектору в місті. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у всіх постраждалих – стан середньої тяжкості, у однієї дитини – гостра реакція на стрес. Голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко уточнив, що росіяни вдарили ракетою “Іскандер-К”.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ранкового удару РФ 1 червня у місті Балаклія на Харківщині сталася пожежа на площі 200 кв. м. Горіли два житлових будинки.".