«Сім’ї приїхали, щоб провести вихідні»: у Балаклії вже 13 постраждалих (фото)

Вже відомо про 13 постраждалих внаслідок ранкового удару РФ по місту Балаклія на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, серед постраждалих – двоє дівчат 4 і 9 років, шість хлопчиків. Найменшому постраждалому 2 роки 9 місяців, найстаршому — 17, дві 35-річні жінки та 54-річна жінка, двоє чоловіків віком 32 та 38 років.

«У нас шість дітей наразі знаходяться у лікарнях, дві дитини – досить важкі, чотири дитини отримали середній ступінь важкості. Ворог завдав удару по місцю відпочинку, де знаходились декілька сімей, вони приїхали разом із дітьми, щоб провести вихідні», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Попередньо, росіяни вдарили по місту ракетою «Іскандер-К».

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, у Балаклійській МВА повідомляли, що удар росіян припав по приватному сектору в місті. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у всіх постраждалих – стан середньої тяжкості, у однієї дитини – гостра реакція на стрес. Голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко уточнив, що росіяни вдарили ракетою “Іскандер-К”. На місці удару горіли два житлові будинки на площі 200 кв. м.