Полиция занялась «зоозащитником», травившим собак в Харькове (видео)

По факту отравления собаки в Основянском районе Харькова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. По версии следствия, это сделал 50-летний мужчина.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, местная жительница 2 июня заявила, что кто-то отравил ее собаку. Животное умерло.

Злоумышленник подбросил собаке сардельки, нашпигованные таблетками. Пакет с ними у мужчины изъяли и отправили на экспертное исследование в качестве вещественного доказательства.

Напомним, накануне в Харьковском горсовете сообщили, что в КП «Центр обращения с животными» обратилась горожанка. Ее собака умерла после того, как подобрала на улице пищу, в которой были спрятаны таблетки. Известно о гибели еще шести собак в результате таких действий. По данным мэрии, догхантер оказался «зоозащитником». Мужчина подкармливал, лечил, стерилизовал и пристраивал в семьи бездомных кошек. Кроме лекарств для животных и кормов полицейские нашли у него колбасные изделия, нашпигованные таблетками. Городской приют обратился с заявлением в полицию.