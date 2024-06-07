Поліція зайнялася «зоозахисником», який труїв собак у Харкові (відео)
За фактом отруєння собаки в Основ’янському районі Харкова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. За версією слідства, це зробив 50-річний чоловік.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, місцева мешканка 2 червня заявила, що хтось отруїв її собаку. Тварина померла.
Зловмисник підкинув собаці сардельки, нашпиговані пігулками. Пакет з ними у чоловіка вилучили та відправили на експертне дослідження як речовий доказ.
Нагадаємо, напередодні у Харківській міськраді повідомили, що до КП «Центр поводження з тваринами» звернулася містянка. Її собака помер після того, як підібрав на вулиці їжу, в якій були сховані пігулки. Відомо про загибель ще шістьох собак унаслідок таких дій. За даними мерії, догхантер виявився “зоозахисником”. Чоловік підгодовував, лікував, стерилізував та прилаштовував у родини бездомних кішок. Окрім ліків для тварин та кормів поліцейські знайшли у нього ковбасні вироби, нашпиговані пігулками. Міський притулок звернувся із заявою до поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 17:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом отруєння собаки в Основ’янському районі Харкова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. За версією слідства, це зробив 50-річний чоловік. ".