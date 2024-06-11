Штурмы малыми группами пехоты – ВСУ о тактике врага на Купянском направлении
Ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. «Ноу-хау» в тактике врага не наблюдается, сообщила в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь 14-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга.
«Нам удается отбивать все штурмы, которые совершает враг, пытаясь найти слабое место в нашей обороне, это ему не удается, хотя использует он и авиацию, и артиллерию. Но когда идет вперед пехота противника, удается все авиаразведке фиксировать и соответственно делать так, чтобы она не продвинулась дальше. Особых изменений мы не наблюдаем, наблюдается одна большая стабильность в действиях врага – это большое количество пехоты, которая привлекается во время штурмов. Небольшие группы, которые подвозят бронированной техникой, колесной техникой. Эта пехота пытается небольшими группами двигаться где-то в сторону наших позиций», — рассказала Замрига.
Иногда воинам ВСУ удается уничтожить оккупантов еще до подъезда на позиции, добавила Замрига.
«Когда враг идет на штурм, терпит потери, отходит, подтягивается резерв, который оснащен определенной техникой и снова повторяется то же. Здесь каких-то ноу-хау не наблюдается. Все стабильно, как и было в предыдущие недели», — отметили в ВСУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, ВСУ, Купянское, направление, оккупанты, окупанти, тактика, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. «Ноу-хау» в тактике врага не наблюдается, сообщила в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь 14-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга.".