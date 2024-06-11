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Штурми малими групами піхоти – ЗСУ про тактику ворога на Куп’янському напрямку

Суспільство 12:09   11.06.2024
Вікторія Яковенко
Штурми малими групами піхоти – ЗСУ про тактику ворога на Куп’янському напрямку

Ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. «Ноу-хау» у тактиці ворога не спостерігається, повідомила в етері «Суспільне. Студія» речниця 14-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.

«Нам вдається відбивати всі штурми, які здійснює ворог, намагаючись знайти слабке місце в нашій обороні, це йому не вдається, хоча використовує він і авіацію, і артилерію. Але коли йде вперед піхота противника, вдається все авіарозвідці фіксувати і відповідно робити так, щоб вона не просунулась далі. Особливих змін ми не спостерігаємо, спостерігається одна велика стабільність у діях ворога – це дуже велика кількість піхоти, яка залучається під час штурмів. Невеличкі групи, які підвозяться броньованою технікою, колісною технікою. Ця піхота намагається невеличкими групами десь рухатись в бік наших позицій», – розповіла Замрига.

Іноді воїнам ЗСУ вдається знищити окупантів ще до під’їзду на позиції, додала Замрига.

«Коли ворог йде на штурм, зазнає втрат, відходить, підтягується резерв, який оснащений певною технікою і знову повторюється те саме. Тут якихось ноу-хау не спостерігається. Все стабільно, як і було попередні тижні», – зазначили в ЗСУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. «Ноу-хау» у тактиці ворога не спостерігається, повідомила в етері «Суспільне. Студія» речниця 14-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.".