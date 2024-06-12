Двое мужчин пострадали в результате обстрела села на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
В 9:30 12 июня армия РФ обстреляла село Куриловка Купянского района.
По данным ХОВА, в результате ударов пострадали двое гражданских мужчин. Данные о разрушениях устанавливаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: куриловка, обстрел, пострадали, село, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 11:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 9:30 12 июня армия РФ обстреляла село Куриловка Купянского района.".