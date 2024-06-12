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Двое мужчин пострадали в результате обстрела села на Харьковщине

Происшествия 11:39   12.06.2024
Виктория Яковенко
Двое мужчин пострадали в результате обстрела села на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

В 9:30 12 июня армия РФ обстреляла село Куриловка Купянского района.

По данным ХОВА, в результате ударов пострадали двое гражданских мужчин. Данные о разрушениях устанавливаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 9:30 12 июня армия РФ обстреляла село Куриловка Купянского района.".