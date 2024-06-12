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Двоє чоловіків постраждали внаслідоку обстрілу села на Харківщині

Події 11:39   12.06.2024
Вікторія Яковенко
Двоє чоловіків постраждали внаслідоку обстрілу села на Харківщині

О 9:30 12 червня армія РФ обстріляла село Курилівка Купʼянського району. 

За даними ХОВА, внаслідок ударів постраждали двоє цивільних чоловіків. Дані щодо руйнувань встановлюються.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 9:30 12 червня армія РФ обстріляла село Курилівка Купʼянського району. ".