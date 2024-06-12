Двоє чоловіків постраждали внаслідоку обстрілу села на Харківщині
О 9:30 12 червня армія РФ обстріляла село Курилівка Купʼянського району.
За даними ХОВА, внаслідок ударів постраждали двоє цивільних чоловіків. Дані щодо руйнувань встановлюються.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куриловка, обстріл, пострадали, село, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 11:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 9:30 12 червня армія РФ обстріляла село Курилівка Купʼянського району. ".