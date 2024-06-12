Россияне пытаются атаковать Волчанск, идет боестолкновение: утренние данные ГШ

Продолжаются попытки оккупантов атаковать Волчанск. С начала суток в районе города продолжается боестолкновение. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

На Купянском направлении попытка россиян атаковать в районе Петропавловки потерпела неудачу. Напряженная ситуация возле Мясожаровки, где продолжается бой.

По уточненной информации, за прошедшие сутки потери врага на Купянском направлении составили: 86 человек убитыми и ранеными, уничтожены семь автомобилей. Кроме того, повреждены четыре пушки и три автомобиля.